Μια «πιπεράτη» αποκάλυψη για την εκθαμβωτική Μέριλιν Μονρό, κάνει ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η ηθοποιός και διαχρονικό σύμβολο του σεξ, δεν φορούσε εσώρουχο όταν τραγουδούσε Happy Birthday Mr President στον Τζ. Φ. Κένεντι τον Μάιο του 1962.

Όπως αναφέρει το βιβλίο, ο σκηνοθέτης Μάικ Νίκολς που στεκόταν ακριβώς πίσω από την Μέριλιν στην εκδήλωση και ήταν 100% βέβαιος ότι δεν φορούσε καθόλου εσώρουχα.

«Το φόρεμά της ήταν διάφανο για καλή μου τύχη και να, εκεί μπροστά μου είχα την Μέριλιν, πράγματι να μην φοράει εσώρουχο», αναφέρεται να περιγράφει ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το βιβλίο.

Το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει στην εκδήλωση η Μέριλιν, είχε προκαλέσει σάλο εκείνη την εποχή, καθώς ήταν ημιδιάφανο, πάρα πολύ στενό, με ντεκολτέ και μεγάλο άνοιγμα στην πλάτη.

Το βιβλίο έχει τίτλο: «Life isn't everything: Mike Nichols, as remembered by 150 of his closest friends». Καταγράφει ιστορίες που είχε διηγηθεί ο σκηνοθέτης Μάικ Νίκολς σε φίλους του πριν πεθάνει.

