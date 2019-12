Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται από... το καλοκαίρι για να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα και δεκάδες άνθρωποι εργάζονται σε αυτόν πυρετωδώς επί μήνες για την εορταστική διακόσμηση. Βλέποντας το αποτέλεσμα, στο βίντεο που ανέβασε η Μελάνια Τραμπ, στο επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου στο youtube, καταλαβαίνουμε απόλυτα το γιατί...

Στο βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Μελάνια Τραμπ στο Twitter αλλά και στο κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube, η Πρώτη Κυρία φορώντας ένα κρεμ παλτό, ασορτί φόρεμα και λευκές 12ποντες γόβες στιλέτο, θαυμάζει τη δουλειά των εθελοντών που βοήθησαν στη διακόσμηση και το στολισμό της επίσημης κατοικίας του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου. Στην ανάρτησή της, η Μελάνια Τραμπ, έγραψε: «Το Αμερικανικό Πνεύμα λάμπει στον Λευκό Οίκο. Χαίρομαι που μοιράζομαι αυτή την πανέμορφη επίδειξη πατριωτισμού με όλους εσάς και είμαι ενθουσιασμένη που θα ζήσουμε την ομορφιά των Χριστουγέννων»

Στη φετινή διακόσμηση, η λάμψη και η πολυτέλεια ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με ψεύτικο χιόνι, διακοσμητικά λευκά αστέρια που κρέμονται από το ταβάνι, στολίδια με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας κι ένα πελώριο ημερολόγιο που μετρά αντίστροφα τις ημέρες για τα Χριστούγεννα.

Η Μελάνια Τραμπ, στο βίντεο, φαίνεται να βάζει τις τελευταίες πινελιές στη διακόσμηση: Σε ένα στιγμιότυπο ρίχνει ψεύτικο χιόνι επάνω σε ένα λευκό δέντρο, ενώ σε ένα άλλο, επιδιορθώνει τα κόκκινα τριαντάφυλλα που περιβάλλουν ένα τζάκι.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd