Μπορεί τα Χριστούγεννα να μην αποτελούν η αγαπημένη εποχή της Μελάνια Τραμπ και η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση να μην είναι η αγαπημένη της ασχολία, ωστόσο η σύζυγος του Ντόναλτ Τραμπ πιστή στις τελευταίες υποχρεώσεις της ως Πρώτη Κυρία, διακόσμισε τον Λευκό Οίκο. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το αποτέλεσμα ήταν αρκετά λαμπερό και είχε ως θέμα το «America the Beautiful» δηλαδή η Αμερική είναι όμορφη.

Κοιτάζοντας, μάλιστα, τις εικόνες που αναρτήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου έγινε κατανοητό πως η Mελάνια προσπάθησε αυτή την χρονιά να διατηρήσει περισσότερο τις παραδόσεις και να κινηθεί με ένα πιο εθνικιστικό πνεύμα. Και ενώ σαφώς η διακόσμηση ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, οι "επικριτές" της στο Twitter δεν ήταν λίγοι... και το τρολάρισμα που δέχτηκε η ίδια μέσα από τα social media δεν πέρασε απαρατήρητο.

At least it's less ugly than last year. https://t.co/juqcUM3f2H