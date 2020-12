Όσο κι αν μας φαίνεται πως πέρασαν χρόνια, φέτος ήταν που ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν την επιθυμία τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Λίγους μήνες μετά, φτάνουμε στο τέλος του 2020 και οι Sussex έχουν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ, όπου ασχολούνται κυρίως με φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Παρόλο όμως που ήθελαν να αποσυρθούν, η δημοτικότητα τους όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά μάλλον... αυξήθηκε αφού η Μέγκαν ήταν το πρόσωπο που απασχόλησε περισσότερο το Twitter τη χρονιά που φεύγει. Με λίγα λόγια μπορεί να μην γίνει ποτέ βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά προς το παρόν είναι η βασίλισσα του κοινωνικού δικτύου.

Πρώτα ήταν η αποχώρησή τους, και όλες τις ειδήσεις που προέκυψαν, τώρα η κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν του ''The Crown'', το ενδιαφέρον του κόσμου για τη βασιλική οικογένεια παραμένει ακλόνητο, με μάλιστα 30% αύξηση από πέρσι, σύμφωνα με τα data που δημοσιιοποίησε το Twitter, με πάνω από 20 εκατομμύρια tweets να έχουν γραφτεί στο Twitter για μέλη της βασιλικής οικογένειας κατά την περίοδο του ''The Crown''.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Χάρι, αφού η δημοτικότητα του αυξήθηκε ξανά χάρη στην απόφασή του να αφοσιωθεί στην οικογένεια του αφήνοντας πίσω το παλάτι αλλά και την online υποστήριξή του σε διάφορα θέματα, όπως ο στρατός. Οι προσπάθειες και των δύο να δώσουν φωνή σε διάφορες κινήματα όπως το Black Lives Matter επαινέθηκε.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα, όπως την παραχώρησε στο Harper's Bazaar το Twitter:

1.Meghan, The Duchess of Sussex

2.Prince Harry

3.Queen Elizabeth II

4.Diana, Princess of Wales

5.Prince Charles

6.Prince Andrew

7.Prince William

8.The Duchess of Cambridge

9.Prince Philip

10.Princess Charlotte

Πηγή: Must