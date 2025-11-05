Lady Gaga και Mayhem Ball Tour 2025.
Η περιοδεία για την οποία μιλάει όλη η Ευρώπη συνεχίζεται — και απόψε, το Βερολίνο λικνίζεται στον ρυθμό της... «Mother Monster».
Η εμβληματική pop τραγουδίστρια προκαλεί φρενίτιδα στη γερμανική πρωτεύουσα, με δύο συνεχόμενες συναυλίες που για πολλούς θεωρούνται, το απόλυτο μουσικό γεγονός της πόλης για το Φθινόπωρο του 2025.
Το στάδιο ήταν κατάμεστο από νωρίς με μηνύματα αγάπης προς την τραγουδίστρια από τους θαυμαστές, να εμφανίζονται στην οθόνη της σκηνής.
Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή της Uber Arena στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης πρώτης μεγάλης παγκόσμιας τουρνέ της μετά από τέσσερα χρόνια.
Η νέα της παραγωγή υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη θεατρικότητα, εντυπωσιακά visuals και τις μουσικές ερμηνείεες ανάλογες αυτών που την καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο εκρηκτικά φαινόμενα της σύγχρονης μουσικής.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η περιοδεία ολοκληρώνεται εντός του μήνα με τέσσερις ακόμη ευρωπαϊκούς «σταθμούς»:
9 Νοεμβρίου – Άμστερνταμ (Ziggo Dome)
11 Νοεμβρίου – Αμβέρσα (Sportpaleis)
13–14 Νοεμβρίου – Λυών (LDLC Arena)
17–20 Νοεμβρίου – Παρίσι (Accor Arena)
Το κοινό του Βερολίνου την περίμενε με μεγάλο ενθουσιασμό, και όπως γίνεται αντιληπτό από το σχετικό βίντεο από τη συναυλία, δικαίως, αφού το show που έχει ετοιμάσει η Lady Gaga, είναι ιδιαιτέρως φαντασμαγορικό.
