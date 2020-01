Κάποιοι την λατρεύουν και άλλοι αδιαφορούν. Σε όποια από τις δύο όχθες του ποταμού και να στέκεσαι, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι η Kim Kardashian και οι αδελφές της, έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία που δύσκολα φαίνεται ότι θα πέσει.

Η επιχειρηματίας εκτός από την δική της σειρά με καλλυντικά και shape wears, ταυτόχρονα σπουδάζει και δικηγόρος. Μετά το «Keep it up with the Kardashians» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για το ποινικό δίκαιο με τίτλο «Kim Kardashian West: The Justice Project».

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram και twitter, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της ένα μικρό κομμάτι από αυτό που έρχεται. «Το επίσημο τρέιλερ για το νέο μου ντοκιμαντέρ είναι εδώ. Το ποινικό δίκαιο είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα, και ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις ιστορίες.»

Oπως αναφέρει το must νέα αυτή σειρά, η πρωταγωνίστρια του reality, θα ακολουθεί ιστορίες ανθρώπων και τις συνθήκες και πράξεις που τους άλλαξαν την ζωή.

Το συγκεκριμένο project – ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει μετά την αποφυλάκιση της Alice Marie Johnson, τον Ιούνιο του 2018, στην οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο η Kim και την οδήγησε μέχρι και το γραφείο του Ντόναλτ Τραμπ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι λαμβάνει γράμματα από φυλακισμένους, οι οποίοι ζητούν την βοήθειά της και της εξηγούν τις συνθήκες της ζωής τους.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Απριλίου, στο αμερικανικό δίκτυο τηλεόρασης Oxygen.

ΠΗΓΗ: MUST