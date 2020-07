Γνωρίζουμε ότι η Κάιλι Τζένερ έχει μια ολόκληρή περιουσία και μπορεί να κάνει με τα χρήματά της ότι θέλει. Παρόλο που το Forbes την πέταξε έξω από την λίστα των δισεκατομμυριούχων έχει αρκετά χρήματα για να αγοράσει στην μικρή της κόρη Στόρμι τέσσερις μίνι τσάντες Prada ή ένα πόνι αξίας 200.000 δολαρίων τόσο απλά.

Ναι καλά διαβάσατε η γνωστή τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας αγόρασε στην 2χρονη κόρη της πόνι από την Ολλανδία ένα 17χρονο γκρι κυνηγό. Το όνομα που αποφάσισαν να του δώσουν είναι Frozen.

Μόνο για την αποστολή από την Ολλανδία χρειάστηκε γύρω στις 10.000 δολάρια. Όπως όλοι μας έτσι και το πόνι το οποίο ταξίδεψε από την Ευρώπη στο Λος Άντζελες έπρεπε να μπει σε καραντίνα.

Λοιπόν, αν και κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να ξοδεύει τα χρήματά της όπως προτιμάει κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι η αγορά ενός τόσο ακριβού πόνι για την μικρή της κόρη είναι πραγματικά υπερβολική ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση την οποία διανύουμε όλοι μας.

Όπως ήταν φυσικό το Twitter αντέδρασε και παρακάτω σας δείχνουμε μερικά από τα tweets που έγραψαν χρήστες της πλατφόρμας.

«Ώστε η Κάιλι μόλις πήρε στην Στόρμι ένα πόνι 200.000 δολαρίων».

do you think Kylie Jenner can import me a 200k pony or is that too much to ask