H φετινή 3η Ιανουαρίου ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για την Γκρέτα Τούμπεργκ αφού έκλεισε τα 18 της χρόνια και με αυτό τον τρόπο, ενηλικιώθηκε και απέκτησε μια σειρά προνομίων στη Σουηδία, όπως το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο, να παντρευτεί ή να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα το καλοκαίρι του 2022.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN