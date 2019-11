Επίσημο λογαριασμό στο Twitter απέκτησε την Παρασκευή η Γιάννα Αγγελοπούλου. «Nιώθω υπέροχα να συμμετάσχω στην κοινότητα των χρηστών του Twitter» ήταν το πρώτο μήνυμα της προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στα αγγλικά.

«Ξεκινάμε. Θα έχουμε πολλά να μοιραστούμε» πρόσθεσε, στα ελληνικά αυτή τη φορά.

Feels great to join the community of Twitter users.

We will have plenty to share! GA