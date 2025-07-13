«Καλό καλοκαίρι» ευχήθηκε εχθές (12/07) το «Η Ελλάδα ψηφίζει», το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης, ανανεώνοντας το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό για τη νέα σεζόν. Η μεγάλη παρέα του διαδραστικού σόου για ακόμα ένα Σαββατόβραδο συναντήθηκε, ψήφισε και διασκέδασε με τις πιο απολαυστικές ερωτήσεις.

Μία έκπληξη περίμενε τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο στο τελευταίο live της σεζόν. Η Κατερίνα Λιόλιου τους έστειλε τις ευχές της για το καλοκαίρι, τραγουδώντας την επιτυχία της «Για την επόμενη».

Οι παρουσιαστές υποδέχτηκαν στο πλατό δύο νέες ομάδες, τους «Μοναστηριώτες» από την Καρδίτσα και τις «4 SIS». Οι αδελφές ήταν εκείνες που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό, όπου έπρεπε να ξεχωρίσουν ποιο τραγούδι επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό ως τον «απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού». Η δημοφιλέστερη απάντηση με 32% ήταν «Το καλοκαίρι μου» του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Οι ερωτήσεις σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είχαν θέμα τις… καλοκαιρινές διακοπές!

Το 54% δήλωσε πως είναι πιο πιθανό να επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Το 46% να ανάψει κεράκι.

47% των τηλεθεατών θεωρούν πως «Δοκιμάζονται τα νεύρα τους όταν πρέπει να βγάλουν από τη συσκευασία το φιδάκι».

Το 40% των αντρών μάταια ρουφάει την κοιλιά του στην παραλία για να εντυπωσιάσει τις γυναίκες.

Διακοπές με ένα ζευγάρι που τσακώνεται θα αποφύγει να κάνει το 32% των τηλεθεατών.

Το 35% των χρηστών της εφαρμογής θα απέρριπτε κάποιον μόλις καταλάβαινε ότι είναι τσιγγούνης!

Οι κάλπες έκλεισαν για το καλοκαίρι και η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» ανανεώνει το ραντεβού της για απολαυστικό guessing, τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ. Καλό καλοκαίρι!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

