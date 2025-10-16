«Η Ελλάδα ψηφίζει»: 5.000 ευρώ για τις L.Y.B.A. στην πρεμιέρα - Δείτε βίντεο

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» επέστρεψε ανανεωμένο και έφερε νέες ερωτήσεις και διλήμματα στις οθόνες μας. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχτηκαν τις L.Y.B.A. και τους Αμπατζέους στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν!

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τον Χρήστο Κούτρα καθώς η ρεπόρτερ της εκπομπής, Ελένη Καρποντίνη, μετέφερε τον παλμό και τις απόψεις των τηλεθεατών από την Τρίπολη, τόπο καταγωγής του. Μπορεί το κοινό της πόλης στην ερώτηση «ποιος από τους δύο παρουσιαστές του “Η Ελλάδα ψηφίζει” θα έσπαγε πρώτος τη δίαιτα» να πρόκρινε τον Χρήστο Κούτρα, ωστόσο οι ψήφοι στην εφαρμογή έφεραν μπροστά τον Γιάννη Ντσούνο με ποσοστό 53%!

Πλέον, το τηλεοπτικό κοινό έχει τη δυνατότητα, εκτός από το να στείλει τις ερωτήσεις του, να τις θέσει και live εξηγώντας τη σκέψη πίσω από την ερώτηση. Αυτό συνέβη και με τη Φανή Χαλκιά η οποία έθεσε το ερώτημα: «Ποιο είναι το άθλημα με τις πιο όμορφες γυναίκες;» Οι αθλήτριες του βόλεϊ ήταν εκείνες που βρέθηκαν στην πρώτη θέση με ποσοστό 44%.

Ένας από τους πιο αγαπητούς αθλητές αφορούσε η ερώτηση «Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα, θα επιλέξει να αγωνιστεί με τη φανέλα του…» και το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε πως θεωρεί πιθανότερο να τον δει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ποσοστό 44%!

Οι L.Y.B.A. ήταν εκείνες που πήραν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Η ερώτηση «Ποιον παρουσιαστή θεωρείς καταλληλότερο για πρωθυπουργό;» δυσκόλεψε λίγο την αρχηγό της ομάδας Κωνσταντίνα η οποία αποφάσισε να σταματήσει κερδίζοντας για την ομάδα της 5.000 ευρώ. Στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου με ποσοστό 40%, ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν στη δεύτερη θέση με 30%, στην τρίτη θέση με 15% ήταν η Σία Κοσιώνη και ακολούθησαν ο Νίκος Ευαγγελάτος (11%) και η Μάρα Ζαχαρέα (4%).

Η επόμενη live ψηφοφορία έρχεται στις οθόνες μας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Κατεβάστε τη δωρεάν ειδική εφαρμογή μέσα από το App Store ή το Google Playκαι μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.