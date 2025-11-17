«Η Ελλάδα ψηφίζει»: 15.300 ευρώ για τις «Las Cubaras»

«Η Ελλάδα ψηφίζει» τις Κυριακές και η αρχή έγινε εχθές (16/11) με τις «Las Cubaras» να προκρίνονται στον τελικό και να κερδίζουν 15.300 ευρώ!

Οι «Las Cubaras» έπρεπε να αναμετρηθούν με τους «Γιουβέτσιους» σε ένα live που έφερε με τις ερωτήσεις του τις ανθρώπινες σχέσεις στο προσκήνιο.

Οι απαντήσεις έδωσαν για ακόμα μία φορά τροφή για σκέψη και αφορμή για συζήτηση!

Το 54% όταν ερωτεύεται τον τραβάει πρώτα η ομορφιά σε σύγκριση με το μυαλό.

Το 56% πιστεύει πως μία σχέση μπορεί να κρατήσει περισσότερο αν είναι τέλεια τα οικονομικά με το σεξ να έρχεται δεύτερο (44%).

Οι γάμοι σήμερα γίνονται λόγω συμφέροντος πιστεύει το 54% των χρηστών της εφαρμογής ενώ το 44% θεωρεί αιτία τον έρωτα και το 2% το προξενιό.

Το 45% ψήφισε πως οι παντρεμένοι κάνουν σεξ κάθε μήνα ενώ το 39% κάθε εβδομάδα. Το «κάθε μέρα» συγκέντρωσε 7%.

Η αστρολόγος Αγγελική Μανουσάκη συνδέθηκε για να δώσει τα φώτα της στην ερώτηση «εάν τσεκάρουμε το ζώδιο κάποιου πριν κάνουμε σχέση». Εκτός όμως από αυτό έκανε και την πρόβλεψή της βάσει ζωδίων για τον νικητή λέγοντας πως «οι Αιγοκερίνες θα πάνε Ντουμπάι».

Η πρόβλεψή της επιβεβαιώθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν οι «Las Cubaras», Αιγοκερίνες στην πλειοψηφία, πέρασαν στον τελικό και η αρχηγός τους κατάφερε να εντοπίσει πως η απάντηση «ήταν στο αθόρυβο» ήταν και η δημοφιλέστερη, με ποσοστό 30%, στην ερώτηση «Η πιο συχνή δικαιολογία όταν δεν σηκώνει το τηλέφωνο ο σύντροφός μου είναι». Οι Las Cubaras κέρδισαν 15.300 ευρώ και πλέον ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το ταξίδι στο Ντουμπάι που ήθελαν τόσο να πάνε!

Το ραντεβού της μεγάλης παρέας του «Η Ελλάδα ψηφίζει» ανανεώνεται για την επόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 17:05.

