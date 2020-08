Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε δύο νεαρές Ιταλίδες, τη 13χρονη Βιτόρια και την 11χρονη Κάρολα, οι οποίες έγιναν viral μέσα στην καραντίνα επειδή έπαιζαν τένις στις ταράτσες των σπιτιών τους.

Ο 38χρονος Ελβετός μάστερ του αθλήματος, Ρότζερ Φέντερερ, συγκινήθηκε από την επιμονή των κοριτσιών κατά τη διάρκεια του lockdown.

«Προσωπικά για μένα, αυτή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου ως τενίστας», δήλωσε.

Το βίντεο των κοριτσιών είχε μεγάλη επιτυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας σχεδόν επτά εκατομμύρια προβολές στο Twitter, 1,3 εκατομμύρια προβολές στο Facebook και σχεδόν 450.000 προβολές στο Instagram εντός μιας ημέρας από τη δημοσίευση.

