«Ξινή» βγήκε στην Κιμ Καρντάσιαν η φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter με ένα μεγάλο άλογο με πλούσια χαίτη δίπλα στην επτάχρονη κόρη της Νορθ Γουέστ.

«Αυτό είναι το άλογο Freesian της Νορθ. Έχουμε 14 πανέμορφα Freesian στη φάρμα μας», έγραψε η 39χρονη σταρ.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η Κιμ κατάφερε να μπει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, μετά την πώληση του 20% των μετοχών της εταιρίας της στην εταιρία Coty.

Αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για το ξέσπασμα της συντάκτριας ομορφιάς Τζέσικα Ντεφίνο, που όπως αναφέρει εργαζόταν για την Κιμ σε διάφορες εφαρμογές της με εξευτελιστική αμοιβή.

«Έπρεπε να αγοράζω τα λαχανικά μου σε μαγαζί ‘’ότι πάρεις 99 σεντ'' όταν εργαζόμουν σα συντάκτρια στις επίσημες εφαρμογής των Καρντάσιαν – Τζένερ», έγραψε η Τζέσικα στηλιτεύοντας την επίδειξη πλούτου της πρώην εργοδότριάς της.

Κατηγόρησε επίσης τις Καρντάσιαν πως της απαγόρευσαν τότε να έχει παράλληλη δουλειά για να ενισχύσει το εισόδημά της και πως δέχθηκε επίπληξη για παράλληλη freelance απασχόληση που είχε.

I had to buy groceries at the 99 Cents Only Store when I worked as an editor on the Kardashian-Jenner Official Apps ❤️ and got reprimanded for freelancing on the side ❤️❤️ https://t.co/E4crddQo7i