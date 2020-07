H Gigi Hadid αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο αν και όχι έτσι όπως ακριβώς θα ήθελε αφού η είδηση διέρρευσε ότι είναι έγκυος και μαζί με τον αγαπημένο της Zayn Malik περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Φυσικά δεν έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί τα social media αφού η δουλειά της το απαιτεί και να φωτογραφίζεται. Παρόλα αυτά κάποιοι fans της πρόσεξαν ότι αποφεύγει να φωτογραφίσει την κοιλιά της και θέλησαν να το σχολιάσουν.

Εντωμεταξύ η ίδια είχε σχολιάσει πριν από λίγο καιρό ότι την διαφορά κάνει η ολόσωμη φόρμα που φορούσε και η γωνία λήψης.

For now I am proudly experiencing and sharing this time with my family and loved ones.