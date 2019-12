Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν προσκεκλημένοι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για τη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν τους η Βασίλισσα Ελισάβετ Β.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια ήταν μεταξύ των πρώτων από τους προσκεκλημένους που έφθασαν στο παλάτι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός από το πηγαδάκι των ηγετών που τα "χώνουν" στον Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζεται και η στάση της κόρης της Βασίλισσας, της Πριγκίπισσας Άννας, την ώρα της άφιξης του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ.

Όπως είναι γνωστό η υποδοχή των καλεσμένων στο Παλάτι του Μπάκινγχαμ είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική η οποία ακολουθεί πάντα και κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Ωστόσο, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media η 93χρονη Βασίλισσα δείχνει να καλεί την Πριγκίπισσα Άννα κοντά της για να υποδεχθούν μαζί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία αλλά εκείνη παραμένει αμήχανη και ανασηκώνει απλά τα χέρια της.

Princess Anne side-eyeing the Trumps. The Queen scolds her for not being in the royal receiving line and she simply shrugs. #Trump #NATOSummit #BuckinghamPalace #NATO70 #TheCrown #Royalfamily #PrincessAnne pic.twitter.com/hmT6rIP2RB