Ένας 62χρονος από την Αριζόνα έντυσε έναν ψεύτικο σκελετό προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Ωστόσο, δεν υπολόγισε έναν αστυνομικό που βρισκόταν την στιγμή εκείνη εκεί και τον σταμάτησε για έλεγχο.

Όπως ήταν φυσικό ο αστυνομικός διαπίστωσε πως στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο σκελετός ντυμένος με καπέλο και δεμένος με ένα κίτρινο σχοινί και επιβλήθηκε πρόστιμο στον 62χρονο.

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα έκανε σχετικό χιουμοριστικό ποστ στα social media αναφέροντας μεταξύ άλλων «Νομίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Λ.Ε.Α. οδηγώντας με έναν ψεύτικο σκελετό? Είστε νεκρά λανθασμένοι!».

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY