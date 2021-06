Το Netflix μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε ταινίες και σειρές που πραγματεύονται αληθινά εγκλήματα και πραγματικά πρόσωπα. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη συλλογή του έρχεται από μία παραγωγή του 2018 και μία ιστορία που έκανε το γύρο του κόσμου. Αν έπεσες κι εσύ πάνω στο Believe Me: The Abduction of Lisa McVey δες παρακάτω όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει τελικά να το παρακολουθήσεις.

Η αληθινή ιστορία αφορά την 17χρονη Lisa McVey



Το 1984, καθώς εκείνη γυρνούσε από τη δουλειά στο σπίτι με το ποδήλατο της, ένας άντρας με το αυτοκίνητο του την έβγαλε εκτός δρόμου και την απήγαγε. Αποδείχθηκε αργότερα ότι επρόκειτο για τον κατά συρροή δολοφόνο Bobby Joe Long. Εκείνος την κράτησε, την βίασε και την κακοποίησε για τις επόμενες 26 ώρες. Η Lisa, όμως, χρησιμοποιώντας αντίστροφη ψυχολογία, τον έπεισε τελικά να την αφήσει ελεύθερη.

Στο μεταξύ η ίδια είχε τη ψυχραιμία να σκεφτεί λογικά και να συλλέξει ακόμη και με δεμένα μάτια, όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσε για να τις δώσει στην αστυνομία. Το πρόσωπο του, το αυτοκίνητο του ακόμη και ο δρόμος της επιστροφής συνέβαλαν αργότερα στη σύλληψη του. Προτού όμως συμβεί αυτό, η Lisa χρειάστηκε να έρθει αντιμέτωπη με τη δυσπιστία των αστυνομικών. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εκείνη είχε την ψυχραιμία τότε να βρει και να συγκρατήσει όλα αυτά τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του.

Η απαγωγή έγινε σε ένα κομβικό σημείο ζωής για τη Lisa



H ίδια ώρες πριν την απαγωγή της είχε αποφασίσει ότι ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή της. Είχε υποστεί για πολλά χρόνια σεξουαλική κακοποίηση από το σύντροφο της γιαγιάς της και δεν άντεχε άλλο. Όταν όμως κατάφερε να ξεφύγει από τον Joe Long, κατάλαβε ότι έπρεπε να ζήσει.

Εκείνος τελικά συλλήφθηκε λίγο καιρό μετά και παραδέχθηκε πολλά από τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Συγκεκριμένα λέγεται ότι είχε επιτεθεί σε περισσότερες από 50 γυναίκες, ενώ είχε δολοφονήσει άλλες 10. Το 1985 καταδικάσθηκε τελικά σε θανατική ποινή και το 2019 εκτελέστηκε στη Φλόριντα.

H Lisa σήμερα φροντίζει να μη συμβεί ξανά αυτό σε κανένα άλλο κορίτσι



Η ίδια σήμερα δουλεύει ως αστυνομικός και στόχος της είναι να ακούει καθαρά όλες τις ιστορίες που έρχονται στο τμήμα. Πριν από 30 χρόνια εκείνη βρήκε το λόγο για να ζήσει. Θέλει έτσι να στηρίξει και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.

Πηγή: savoirville.gr