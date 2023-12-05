Η Alexandra Sieti στα Church Sessions του Pepper 96,6

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 20.30, καλεσμένη είναι η Alexandra Sieti.

Η νέα soulful ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, μία από τις καλύτερες φωνές της χώρας, με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, παρουσιάζει στα live της ένα fresh, groovy set με soul, funk και gospel αναφορές, τραγούδια εμβληματικών καλλιτεχνών αλλά και νέα singles.

Μετά από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ με τους Souled Out και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, η Alexandra βρίσκεται αυτούς τους μήνες στο στούντιο και προετοιμάζει το debut album της.

Τη Δευτέρα 11/12 θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε από κοντά σε ένα ατμοσφαιρικό live στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, για να παρουσιάσει ειδικά για τους ακροατές του Pepper, ένα fresh set με soul και gospel αναφορές, τραγούδια εμβληματικών καλλιτεχνών αλλά και νέα singles.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

Mε την υποστήριξη του Hendrick’s, του πιο ασυνήθιστου gin. Απολαύστε Υπεύθυνα.