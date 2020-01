Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις θα ερμηνεύσει το σάουντρακ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ "No Time to Die", έγινε σήμερα γνωστό από τους παραγωγούς της τραγουδίστριας και της ταινίας.

Η 18χρονη Άιλις θα είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που θα αναλάβει αυτό το καθήκον, ακολουθώντας τα βήματα διάσημων αστέρων όπως της Αντέλ, της Μαντόνα και του Πολ Μακάρτνεϊ.

«Το τραγούδι του #NoTimeToDie θα ερμηνεύσει η @billieeilish. Η Μπίλι έγραψε το τραγούδι με τον αδελφό της @finneas και είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που γράφει και ηχογραφεί ένα σάουντρακ του Τζέιμς Μποντ», αναφέρεται σήμερα σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του @007 στο Twitter.

