Με τις γιορτές να βρίσκονται μόνο μία ανάσα μακρία, τόσο εσύ όσο και οι δικοί σου άνθρωποι θα βρεθείτε και πάλι στα κλασικά οικογενειακά τραπέζια. Με ελάχιστες παραλλαγές κάθε χρόνο, οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν καλή αφορμή για τη συνάντηση των οικογενειών. Ξέρεις όμως πολύ καλά πως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τις συγκεντρώσεις αυτές.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη σειρά του Netflix, How to Ruin Christmas, που επιστρέφει φέτος με τη δεύτερη σεζόν της.

Στην πρώτη σεζόν του How to Ruin Christmas, η Tumi καταστρέφει τον γάμο της αδερφή της

Η μικρότερη αδερφή της Tumi, η Beauty, έχει ονειρευτεί τον τέλειο γάμο για εκείνη και τον σύντροφό της. Όλα πηγαίνουν ρολόι μέχρι που εμφανίζεται η Tumi. Εμφανώς δυσαρεστημένη που πρέπει να παρευρεθεί σε αυτή την οικογενειακή συγκέντρωση και μάλιστα ανήμερα των Χριστουγέννων, η Tumi καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να περάσει απαρατήρητη. Γνωρίζει μάλιστα πως όλοι την αντιμετωπίζουν με καχυποψία κι έτσι δεν αργεί να παρασυρθεί για άλλη μία φορά και να θέσει τον γάμο σε κίνδυνο.

Στη νέα σεζόν, ο γάμος αντικαθίσταται από μία κηδεία

Για ακόμη μία φορά, η Tumi βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων. Όταν έμαθε ότι η Gogo ζει με καρκίνο σε τελικό στάδιο, αποφάσισε να της χαρίσει μία μέρα χαράς και περιπέτειας. Μαζί πηγαίνουν στο λούνα παρκ και ανεβαίνουν σε κάθε τρενάκι που υπάρχει εκεί. Στην επόμενη σκηνή, μερικοί αστυνομικοί κι ένα ασθενοφόρο μαζεύουν τη σωρό της Gogo, ενώ η οικογένεια της Tumi βρίσκεται ήδη εκεί. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς την τροπή των γεγονότων, μιας και η Tumi αποτελεί πάντοτε το εξιλαστήριο θύμα της οικογένειας.

Αυτή τη φορά τα επεισόδια εκτυλίσσονται γύρω από μία κηδεία, που φυσικά θα γίνει ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μέσα από το How to Ruin Christmas έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα την κουλτούρα της Νότιας Αφρικής. Από τα σπίτια, μέχρι τα ρούχα και τα γιορτινά έθιμα, οι άνθρωποι αυτοί συχνά δεν έχουν επαρκή εκπροσώπηση στη σύγχρονη κουλτούρα. Η συνεργασία όμως του Netflix με τις εγχώριες εταιρείες παραγωγής έχει βάλει στόχο να το αλλάξει αυτό. Σειρές και ταινίες όπως το How to Ruin Christmas ελπίζουμε πως είναι μόνο η αρχή.

