House of The Dragon: Το prequel του του Game of Thrones- Αυτό είναι το πρώτο teaser

Το House of the Dragon βασίζεται στο Fire and Blood του George RR Martin που κυκλοφόρησε το 2018, και τοποθετείται χρονικά 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones. Είναι η ιστορία για τον οίκο των Ταργκάρυεν και τον εμφύλιο πόλεμο που σημάδεψε την εποχή. - Oι λεπτομέρειες για το καστ και τους ρόλους