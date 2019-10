Το πράσινο φως στην σειρά που θα είναι ο διάδοχος του Games of Thrones έδωσε το κανάλι HBO, που κέρδισε αρκετά βραβεία Emmy και τηλεθεάσεις εκατομμυρίων από την σειρά-φαινόμενο του συγγραφέα Τζ. Ρ. Μάρτιν.

Η νέα σειρά με την ονομασία «House of the Dragon» θα διαδραματίζεται περίπου 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones και θα αφορά την ιστορία του οίκου των Ταργκάριεν στα πρώτα χρόνια του Γουέστερος.

Σε ανάρτηση στο twitter το Game of Thrones ανέφερε ότι η σειρά θα έχει παραγωγούς τον δημιουργό και συγγραφέα του Game of Thrones, Τζ. Ρ. Μάρτιν, τον Ράιαν Κόνταλ και τον Μιγκέλ Σαπότσνικ.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm