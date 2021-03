Η λαμπερή Ελένη Φουρέιρα υποδέχεται στο αποψινό live του House of Fame La Academia στις 21.00 τους δεκαοκτώ διαγωνιζόμενους που θα βάλουν τα δυνατά τους για να καταπλήξουν την… άπαιχτη κριτική επιτροπή.

Ο Γιάννης Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Φοίβος θα αξιολογήσουν τις εμφανίσεις κρίνοντας ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι σπουδαστές. Οι καθηγητές θα παρακολουθήσουν το τελικό αποτέλεσμα των μαθημάτων της εβδομάδας δίνοντας το δικό τους σχόλιο για την πορεία και την προσπάθεια των σπουδαστών.

Γιάννης Αρβανιτίδης: «Μην ξαναρθείς» (Αντώνης Ρέμος)

Άρης Βανταράκης και Έλενα Δομάζου: «Εγώ κι Εσύ» (Τόλης Βοσκόπουλος - Μαρινέλλα)

Θέμης ως «Holly Grace»: «Αυτός που περιμένω» (Άννα Βίσση)

Μαριάννα Κάρα: «You keep me hangin’ on» (Kim Wilde)

Βένια Καραγιαννίδου: «Deja vu» (Έλενα Παπαρίζου ft. Marseaux)

Αλεξάνδρα Κολαΐτη: «I feel good» (James Brown)

Χρύσα Μαλακόζη: «Που και που» (Γιάννα Τερζή)

Κόνη Μπιζιντή: «Havana» (Camila Bello)

Αναστασία Μπίσυλα: «Siboney» (Connie Francis)

Γιώργος Ντίνος: «Everybody’s got to learn sometime» (Zucchero)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Μισή καρδιά» (MELISSES)

Έλενα Ροϊνού: «Ακρογιαλιές Δειλινά» (Imam Baildi)

Γιώργος Σπετσιώτης: «Θέλω να σε ξαναδώ» (Πάνος Κιάμος-Super Sako ft BO)

Πηνελόπη Τσιακυρίδου: «Πάτωμα» (Τάνια Τσανακλίδου)

Μηνάς Τσουκάνης: «Γιατί» (Πυξ Λαξ)

Obi: «Savage Love» (Jason Derulo)

Jimmy Sion: «Καλώς σας βρήκα» (Γιώργος Μαζωνάκης)

Από την τελική βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν οι σπουδαστές τέσσερις βαθμοί θα αφαιρεθούν από την Έλενα Ροϊνού που ψηφίστηκε αρνητικά από τους συγκάτοικούς της. Θα είναι ανάμεσα στους υποψήφιους της επόμενης εβδομάδας;

Με την ολοκλήρωση του live concert ένας σπουδαστής θα αποχωρίσει από το House of Fame La Academia. Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη, η Πηνελόπη Τσιακυρίδου ή η Αναστασία Μπίσυλα θα αποχαιρετήσει τους συμμαθητές της; Η ψηφοφορία συνεχίζεται και το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που θα πάρει την τελική απόφαση!

Ο δρόμος προς τη δόξα περνάει από τον… ΣΚΑΪ! House of Fame La Academia Live Concert Κάθε Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

