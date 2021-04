Απόψε στις 21.00 στο House of Fame La Academia η λαμπερή Ελένη Φουρέιρα θα μας υποδεχτεί σε ένα live concert διαφορετικό από τα άλλα όπου οι σπουδαστές θα «μονομαχήσουν» σε δύο ομάδες!

Ο Γιάννης Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Φοίβος θα βρίσκονται στις θέσεις της πιο άπαιχτης κριτικής επιτροπής αξιολογώντας με τον δικό τους απολαυστικό τρόπο τις εμφανίσεις των σπουδαστών.

Κοντά τους θα βρίσκονται οι καθηγητές τους και ο διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος ο οποίος έχει και το δικαίωμα της διάσωσης ενός υποψηφίου από τη διαδικασία της αποχώρησης.

Γιάννης Αρβανιτίδης: «Ξένος για σένανε κι εχθρός» (εκτέλεση της Ματούλας Ζαμάνη, πρώτη εκτέλεση Γιώργος Νταλάρας)

Άρης Βανταράκης: «Το πάρτι μας» (Διονύσης Σχοινάς)

Έλενα Δομάζου: «Παραδόθηκα σε σένα» (Νατάσα Θεοδωρίδου)

Μαριάννα Κάρα: «I hate myself for loving you» (Joan Jett)

Βένια Καραγιαννίδου: «Nothing compares to you» (Sinéad O’ Connor)

Χρύσα Μαλακόζη: «Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου» (εκτέλεση της Κέλλυς Κελλεκίδου, πρώτη εκτέλεση Έφη Θώδη)

Κόνη Μπιζιντή: «Σ’ αγαπώ» (εκτέλεση της Τάμτα, πρώτη εκτέλεση Μαριάντα Πιερίδη)

Γιώργος Ντίνος: «Ρε μπαγάσα» (εκτέλεση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, πρώτη εκτέλεση Νικόλας Άσιμος)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Φώναξέ με» (Ηλίας Βρεττός)

Γιώργος Σπετσιώτης: «Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου» (Νίκος Ξυλούρης)

Πηνελόπη Τσιακυρίδου: «Με τσιγάρα βαριά» (Νατάσσα Μποφίλιου)

Μηνάς Τσουκάνης: «Φεγγάρια χάρτινα» (Αντώνης Ρέμος)

Jimmy Sion: «Άγρια θάλασσα» (Γιώργος Σαμπάνης)

Στο αποψινό live concert θα απολαύσουμε τους σπουδαστές και σε μία μοναδική μουσική… μονομαχία! Ο διευθυντής της Ακαδημίας χώρισε τους μαθητές σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα θα ερμηνεύσει από ένα medley. Ποια θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις;

Η Μαριάννα Κάρα ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους σπουδαστές ως το πρόσωπο που θεωρούν πως δεν έχει θέση στην Ακαδημία και από την βαθμολογία που θα συγκεντρώσει θα της αφαιρεθούν τέσσερις βαθμοί.

Οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση για την επόμενη εβδομάδα προκύπτουν από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής. Ο διευθυντής της Ακαδημίας εξακολουθεί να έχει στα χέρια του το δικαίωμα της εξαίρεσης. Θα το χρησιμοποιήσει σε αυτό το live;

Ο Γιώργος Ντίνος, η Πηνελόπη Τσιακυρίδου και ο Μηνάς Τσουκάνης είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση της εβδομάδας που διανύουμε. Ποιους θα επιλέξει να στηρίξει με την ψήφο του το τηλεοπτικό κοινό;

Δείτε το τρέιλερ:



Ο δρόμος προς τη δόξα περνάει από τον… ΣΚΑΪ!

House of Fame La Academia Live Concert - Κάθε Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



#houseoffameGr

facebook: https://www.facebook.com/GRHouseOfFame

Instagram: https://www.instagram.com/grhouseoffame/?hl=en

Twitter :https://twitter.com/grhouseoffame?s=03

Πηγή: skai.gr