Ευχάριστα ήταν τα νέα που ήρθαν από την παρουσίαση του ΗΒΟ Max στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού ανάμεσα στις χώρες που θα έρθει η υπηρεσία είναι επιτέλους και η Ελλάδα.

Η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη μέσα στο 2022, χωρίς όμως ακόμα να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία.

«Το ΗΒΟ Max έρχεται στην Ευρώπη φέρνοντας μαζί του τις καλύτερες ταινίες και σειρές από τα 100 χρόνιας της Warner Bros μαζί με το περιεχόμενο των HBO, Max Originals, DC και Cartoon Network. Από το Singin’ in the Rain στο Matrix, από το Game of Thrones στο Mare of Easttown, από το The Flight Attendant στο Gossip Girl, από το Superman στο Joker και από τον Bugs Bunny στον Scooby Doo έχουμε πραγματικά κάτι για όλη την οικογένεια σε μία ανώτερη εμπειρία θέασης» ανέφερε ο διευθυντής του HBO Max International, Johannes Larcher.

Ανάμεσα στις ταινίες της Warner Bros. που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία είναι τα Ηarry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining και A Clockwork Orange ενώ από την DC έχουμε τα Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman και Justice League.

Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι στη χώρα μας θα γίνονται διαθέσιμες στο HBO Max οι ταινίες της Warner Bros 45 ημέρες μετά την πρεμιέρα τους στους κινηματογράφους. Οι τιμές της συνδρομής αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα και λογικά όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες θα υπάρχουν προσφορές για τις πρώτες εγγραφές.

Η άφιξη του HBO Max, λογικά σημαίνει ότι το περιεχόμενο του HBO δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στο Vοdafone TV όπως ισχύει σήμερα.

Παράλληλα με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser για το House of the Dragon.

Πηγή: Roxx