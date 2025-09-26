Το Happy Traveller ξεκίνησε τη συναρπαστική 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ με ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ένα επεισόδιο όμως δεν είναι αρκετό για τον κορυφαίο προορισμό της Βραζιλίας, έτσι ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν το ταξίδι τους και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 16.30.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ευτύχης ανακαλύπτει την καρδιά του Ρίο, περπατάει στο ιστορικό κέντρο και εξερευνά τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως τον παλιό και τον νέο καθεδρικό ναό.

Μαζί με την Ηλέκτρα ανεβαίνουν στα χρωματιστά σκαλοπάτια Selarón, ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του Ρίο και έπειτα κάνουν εκδρομή στη ζούγκλα, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης και θαυμάζουν τη χλωρίδα, την πανίδα, αλλά και εντυπωσιακούς καταρράκτες.

Στη συνέχεια, ο Ευτύχης επισκέπτεται τη μεγαλύτερη φαβέλα του Ρίο, τη Rocinha για να ανακαλύψει πως ζουν εκεί. Και φυσικά, οι ταξιδιώτες μας δοκιμάζουν πολλές τοπικές σπεσιαλιτέ της βραζιλιάνικης κουζίνας.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που αφήνει στους happy travellers τις καλύτερες εντυπώσεις.

