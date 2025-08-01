Η 10η σεζόν της απόλυτης ταξιδιωτικής εκπομπής Happy Traveller ολοκληρώνεται στη μαγευτική Τήνο και σε δύο επεισόδια, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα ακολουθήσουν τον Ευτύχη και την Ηλέκτρα στην εξερεύνησή τους στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος του Happy Traveller στην Τήνο, την Κυριακή 3 Αυγούστου, η ομάδα ξεκινάει από τη Χώρα και τη Μονή της Ευαγγελίστριας. Η Μονή είναι το πιο γνωστό σημείο του νησιού και προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε Δεκαπενταύγουστο.

Από εκεί, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν την ιστορική ακρόπολη στο Βρυόκαστρο, περνούν από τον καταπράσινο Κάμπο, από το γραφικό χωριό Λουτρά και την όμορφη Κώμη. Στη συνέχεια, απολαμβάνουν τα μαγικά νερά της Τήνου και κάνουν βουτιά στην Κολυμπήθρα. Θαυμάζουν τα ιδιαίτερα τοπία στον Βώλακα, με τους στρογγυλούς βράχους, που κάνουν το τοπίο να μοιάζει σεληνιακό.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με ανάβαση στον εντυπωσιακό βράχο του Εξώμβουργου. Μια εντυπωσιακή τοποθεσία που δεσπόζει στο κέντρο του νησιού και προσφέρει πανοραμική θέα σε όλη την Τήνο.

Η περιήγηση στην Τήνο συνεχίζεται και την επόμενη Κυριακή 10 Αυγούστου, με τους ταξιδιώτες μας να εξερευνούν ακόμη περισσότερα μέρη του πανέμορφου νησιού των Κυκλάδων.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

