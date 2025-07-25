Άκρως καλοκαιρινό και το επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller. Οι ταξιδιώτες μας σαλπάρουν για την Κύθνο και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, την Κυριακή 27 Ιουλίου, τους ακολουθούν στο μικρό αλλά αυθεντικό νησί των Κυκλάδων.

Δείτε το trailer

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν τη γραφική Χώρα με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα λευκά σπίτια και το φημισμένο πολύχρωμο σοκάκι της. Περπατούν στα σοκάκια της Δρυοπίδας με τις χαρακτηριστικές κεραμοσκεπές, επισκέπτονται το εντυπωσιακό σπήλαιο Καταφύκι και χαλαρώνουν στα φυσικά θερμά λουτρά των Λουτρών.

Ο Ευτύχης με τον κύριο Νίκο εξερευνούν τα παλιά μεταλλεία του νησιού και φτάνουν μέχρι την εντυπωσιακή λίμνη Τουρκάλα. Η ομάδα της εκπομπής φτάνει μέχρι το ακρωτήρι της Κανάλας, το πιο πράσινο σημείο του νησιού, εκεί όπου δεσπόζει και η φημισμένη Παναγία Κανάλα και η παραλία Μεγάλη Άμμος.

Στη συνέχεια, ανεβαίνουν στο κάστρο της Ωριάς και από την κορυφή του απόκρημνου βράχου απολαμβάνουν ένα από τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα των Κυκλάδων.

Δοκιμάζουν πεντανόστιμες τοπικές γεύσεις και γνωρίζουν τους φιλόξενους ανθρώπους του νησιού που κρατούν ζωντανή την κυκλαδίτικη παράδοση.

Ένα μοναδικό επεισόδιο του Happy Traveller στην Κύθνο, το νησί που συνδυάζει τη γαλήνη, την ιστορία και τη φύση.

