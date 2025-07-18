Happy Traveller στη Σκύρο: 20 Ιουλίου στις 16:40 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το Trailer

Στο νέο επεισόδιο του Happy Traveller, την Κυριακή 20 Ιουλίου, ανακαλύπτουμε το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων, τη μαγευτική Σκύρο. Η ομάδα του Happy Traveller ξεκινάει από το γραφικό λιμάνι της Λιναριάς και περπατάει στη Χώρα με τα ασβεστωμένα σοκάκια και το επιβλητικό κάστρο με θέα στο απέραντο γαλάζιο. Εξερευνά τις μυστηριώδεις σπηλιές στον εντυπωσιακό Βράχο του Κάστρου, απολαμβάνει την όμορφη παραλία Μαγαζιά, τον γραφικό μόλο και τον χαρακτηριστικό ανεμόμυλο.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα πηγαίνουν και στον νότο για να ανακαλύψουν το οροπέδιο Άρι, τα ιδιαίτερα πέτρινα γλυπτά και τον εντυπωσιακό φάρο στο ακρωτήρι Πιθάρι. Ανεβαίνουν και στα βόρεια, στις πανέμορφες παραλίες Άγιος Πέτρος και Αγαλίπα, με το μυστηριώδες ναυάγιο που μαγνητίζει στα καταγάλανα νερά. Στην Ατσίτσα απολαμβάνουν ένα από τα πιο επικά ηλιοβασιλέματα της Σκύρου.

Το ταξίδι συνεχίζεται με βάρκα, εξερευνώντας τη Σκυροπούλα και απομονωμένα σημεία του νησιού όπου μπορείς να φτάσεις μόνο από τη θάλασσα. Και φυσικά, οι ταξιδιώτες θα γνωρίσουν και τα περίφημα σκυριανά αλογάκια για να ανακαλύψουν τι τα κάνει τόσο μοναδικά!

Η Σκύρος μας καλεί να την ανακαλύψουμε και το Happy Traveller μας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

