Την Κυριακή 6 Ιουλίου στις 16.40, οι αγαπημένοι μας ταξιδιώτες πηγαίνουν σε ένα νησί, αλλιώτικο από τα άλλα! Το Happy Traveller ταξιδεύει στο ξεχωριστό και ανεξερεύνητο Isle Of Man (Νησί του Μαν).

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα πηγαίνουν στο νησιωτικό κράτος που βρίσκεται στην Ιρλανδική Θάλασσα, ανάμεσα σε Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία και αποτελεί μέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Η Νήσος του Μαν πήρε το όνομά της από την κελτική φυλή των Μανξ, οι απόγονοι των οποίων κατοικούν εκεί έως σήμερα. Οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν από την πρωτεύουσα της χώρας, το Ντάγκλας. Βλέπουν τα αξιοθέατα της πόλης, το μουσείο - τρένο αλλά και το ποτάμι. Πηγαίνουν στον νερόμυλο Laxey αλλά και το ορυχείο και ανεβαίνουν στο βουνό Ράμσεϊ όπου απολαμβάνουν την εκπληκτική θέα. Φτάνουν στον εντυπωσιακό φάρο και επισκέπτονται το Castle Rushen, ένα μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στην ιστορική πρωτεύουσα του Isle of Man.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν στην πόλη Castletown, στα νότια του νησιού, κάνουν βόλτα στην παλιά πρωτεύουσα και φτάνουν μέχρι το νησί του Αγίου Μιχαήλ.

Τέλος, βλέπουν τον καταρράκτη Glen Helen, το Kirk Michael και το Port Erin Sunset. Δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις, γνωρίζουν τον πολιτισμό και γίνονται ένα με την κουλτούρα του τόπου.

Όλα αυτά, σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο για μια άγνωστη για πολλούς χώρα, μόνο μέσα από την κάμερα του Happy Traveller.

Πηγή: skai.gr

