Happy Traveller στη Μογγολία: Το Β’ Μέρος την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 16.30

Το ταξίδι του Ευτύχη, με το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ, στη Μογγολία συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με ένα ανεπανάληπτο επεισόδιο την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 16.30.

Αφήνοντας πίσω την πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ, ο Ευτύχης κατευθύνεται προς τα δυτικά της χώρας με τις απέραντες στέπες.

Εκεί επισκέπτεται μια οικογένεια νομάδων και μαθαίνει για τον καθημερινό τρόπο ζωής τους στην παραδοσιακή σκηνή γιούρτα ή γκερ, όπως το λένε οι ντόπιοι. Θα δοκιμάσει τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα όπως αποξηραμένο γιαούρτι και κουμίς, το φημισμένο ζυμωμένο γάλα φοράδας που πίνουν πολύ στη Μογγολία.

Το ταξίδι συνεχίζεται προς το Καρακορούμ (Kharkhorin), την ιστορική πρωτεύουσα της Μογγολικής Αυτοκρατορίας. Το μοναστήρι Ερντέρνε Ζου, το πρώτο βουδιστικό μοναστήρι της χώρας, που ιδρύθηκε το 1586, αποκαλύπτει την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά της Μογγολίας, μέσα από μοναδικά έργα τέχνης.

Κατά την παραμονή στο Καρακορούμ, ο Ευτύχης παρακολουθεί και συμμετέχει στο τοπικό φεστιβάλ Νααντάμ με ιπποδρομίες και αγώνες πάλης, μια γιορτή γεμάτη ενέργεια και παράδοση, όπου νεαροί αναβάτες ιππεύουν με δεξιοτεχνία τα άλογά τους.

Το ταξίδι περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Μνημείο της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, απ’ όπου ο μνημειώδης χάρτης της Μογγολικής Κατάκτησης θυμίζει τη δόξα του Τζένγκις Χαν και των διαδόχων του.

Και τι ταξίδι στη Μογγολία θα ήταν αυτό, χωρίς διανυκτέρευση σε μια παραδοσιακή γιούρτα η γκερ. Η εμπειρία της διαμονής στις κυκλικές σκηνές των νομάδων της Μογγολίας είναι μοναδική. Μια αξέχαστη νύχτα με ολόγιομο φεγγάρι στις στέπες της κεντρικής Ασίας.

