Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ να έχει μεγαλώσει το ίδιο και ο σύζυγός της ο πρίγκιπας Φίλιππος όμως μάλλον παραμένουν το ίδιο ερωτευμένοι με πριν και ας μην το βλέπουμε εμείς.

Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που σε κάνουν αν καταλάβεις πόση αγάπη υπάρχει σε αυτόν τον γάμο ακόμα και αν δεν είναι διαχυτικοί ο ένας με τον άλλο στις εμφανίσεις τους.

Η σειρά του Netflix «The Crown» μας έμαθε πολλά για την βασιλική οικογένεια τα οποία δεν γνωρίζαμε όμως υπάρχουν ακόμα πολλά άλλα κρυμμένα μυστικά που πιθανών να μην μάθουμε ποτέ.

Ένα από αυτά έχει να κάνει με την βέρα της βασίλισσας και το εκείνο το οποίο έχει χαραγμένο μέσα. Όπως αναφέρει το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε για τον πρίγκιπα Φίλιππο «Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh» το δακτυλίδι δεν το επέλεξε ο ίδιος. Χαρακτηριστικά το βιβλίο γράφει ότι «Τουλάχιστον ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν είχε το κόστος ενός γαμήλιου δαχτυλιδιού, καθώς οι κάτοικοι της Ουαλίας παρείχαν ένα ψήγμα από ουαλλέζικο χρυσό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το δαχτυλίδι»

Ναι δεν ήταν η κλασσική επιλογή βέρας όμως σημαίνει πολλά για την βασίλισσα αφού δεν το βγάζει στιγμή από πάνω της. Μάλιστα μέσα υπάρχει χαραγμένο κάτι το οποίο δεν γνωρίζει κανείς «Δεν το βγάζει ποτέ από το χέρι της και μέσα στο δαχτυλίδι υπάρχει μια χαραγμένη επιγραφή. Κανείς δεν ξέρει τι λέει, εκτός από τον χαράκτη, τη Βασίλισσα και τον σύζυγό της».

Κανείς δεν είδε ποτέ την βασίλισσα χωρίς αυτό και το μήνυμα που έχει χαραγμένο μέσα μάλλον είναι κάτι περισσότερο από το όνομα του Φίλιππου. Πάντως το γεγονός ότι η βασίλισσα δεν το αποχωρίζεται στιγμή είναι ο τρόπος της να δείξει πόσο πολύ αγαπάει τον σύζυγό της ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.

Πηγή: Must