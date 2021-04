Δεν συμπληρώθηκαν ούτε 24 ώρες από το φινάλε του The Falcon and the Winter Soldier και η είδηση για το επόμενο βήμα μετά τη σειρά κάνει ήδη το γύρω του internet.

Όπως αποκάλυψε το Hollywood Reporter, η Marvel ετοιμάζει τέταρτη ταινία Captain America με τον Malcolm Spellman, που ήταν showrunner της σειράς να έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο μαζί με τον Dalan Musson που και αυτός συνεργάστηκε στο σενάριο του «Falcon».

Ακόμα δεν υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δύσκολα θα δούμε ξανά τα αδέλφια Ρούσο που είχαν αναλάβει τη δεύτερη και την τρίτη ταινία του Captain America και στη συνέχεια τα Infinity War και Endgame.

Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μία εντελώς διαφορετική ταινία από τις προηγούμενες, αφού το επίκεντρο δεν θα είναι ο Stever Rogers του Chris Evans, που αποχαιρέτησε στο Endgame, αλλά ο Sam Wilson του Anthony Mackie που πλέον και μετά τις περιπέτειες της σειράς είναι ο νέος Captain America, όπως φρόντισαν να μας τονίσουν στο φινάλε και μάλιστα δύο φορές με τις καρτέλες να γράφουν πλέον Captain America and the Winter Soldier.

Προφανώς και είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για τους πρωταγωνιστές και την ιστορία, αλλά η ολοκλήρωση της σειράς έχει αφήσει αρκετούς δρόμους που μπορούν να ακολουθηθούν.

Πηγή: ROXX