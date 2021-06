Tο 2011, ο Βέλγο-Αυστραλός τραγουδιστής Gotye, μαζί με την Kimbra, συστήθηκε στο μουσικό κοινό μέσω της κορυφαίας του επιτυχίας , το τραγούδι «Somebody that I used to know». Αν και έχει κυκλοφορήσει πολλά άλλα κομμάτια από τότε, δεν έχει κατάφερε να πλησιάσει (σε αριθμούς τουλάχιστον) τηn αξέχαστης αυτή μπαλάντα. Αυτό έχει εμπνεύσει πολλά άτομα να κάνουν το ίδιο ακριβώς αστείο για τον Gotye : Ότι τώρα είναι κάποιος που γνωρίζαμε.

Έτσι ο Gotye συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες με «one-hit wonder» επιτυχίες, δηλαδή αυτούς που ένα τους τραγούδι έχει πολύ μεγάλη απήχηση, αλλά η συνέχεια δεν είναι ανάλογη . Στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπηρεσία broadbandchoices.co.uk συνέταξε μια λίστα με τα 50 πιο δημοφιλή τραγούδια «one-hit wonder» που βασίζονται στις ομώνυμες δημοφιλείς λίστες αναπαραγωγής Spotify. Μετά την κατάταξη των επιτυχιών κατά αριθμό αναπαραγωγών στο Spotify, το «Somebody that I used to know » κέρδισε την άτυπη πρωτιά με 810 εκατομμύρια αναπαραγωγές.

Θα μπορούσατε πιθανώς να χωρίσετε τη λίστα σε τρεις κατηγορίες: Τραγούδια των οποίων αναγνωρίζετε τον τίτλο και τον καλλιτέχνη. Τραγούδια των οποίων τον τίτλο αναγνωρίζετε, αλλά ορκίζεστε ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ τον καλλιτέχνη και τραγούδια που δεν αναγνωρίζετε καν τον τίτλο ή καλλιτέχνη (αλλά σίγουρα θα τα αναγνωρίσετε αν τα ακούσετε).



Δείτε πόσoυς «one-hit wonders» μπορείτε να αναγνωρίσετε από την πλήρη λίστα παρακάτω. Εάν θέλετε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας για όλα τα τραγούδια, το broadbandchoices.co.uk δημιούργησε επίσης μια «τοπ 50» λίστα αναπαραγωγής στο Spotify με, την οποία μπορείτε να ακούσετε εδώ

H Λίστα:

"Somebody That I Used to Know" by Gotye "This Girl" by Cookin' on 3 Burners "Stuck in the Middle With You" by Stealers Wheel "Come on Eileen" by Dexys Midnight Runners "What's Up?" by 4 Non Blondes "Dancing in the Moonlight" by Toploader "Mambo No. 5" by Lou Bega "Walking on Sunshine" by Katrina & the Waves "Hooked on a Feeling" by Blue Swede "Blue (Da Ba Dee) " by Eiffel 65 "Torn" by Natalie Imbruglia "IAmChino" by Ay Mi Dios "What Is Love" by Haddaway "Bad Day" by Daniel Powter "Tainted Love" by Soft Cell "Save Tonight" by Eagle-Eye Cherry "Watch Me (Whip / Nae Nae)" by Silentó "Escape (Pina Colada Song)" by Rupert Holmes "Spirit in the Sky" by Norman Greenbaum "Teenage Dirtbag" by Wheatus "Send Me on My Way" by Rusted Root "(I Just) Died in Your Arms Tonight" by Cutting Crew "(I've Had) The Time of My Life" by Bill Medley "Stacy's Mom" by Fountains of Wayne "Ice Ice Baby" by Vanilla Ice "You Only Get What You Give" by New Radicals "99 Luftballons" by Nena "Video Killed the Radio Star" by The Buggles "Black Betty" by Ram Jam "My Sharona" by The Knack "MMMBop" by Hanson "Don't Worry Be Happy" by Bobby McFerrin "It's Raining Men" by The Weather Girls "Breakfast at Tiffany's" by Deep Blue Something "Better Off Alone" by Alice DeeJay "Brandy (You're a Fine Girl)" by Looking Glass "Turn Me On" by Kevin Lyttle "Sugar Sugar" by The Archies "She's So High" by Tal Bachman "Play That Funky Music" by Wild Cherry "Black Velvet" by Alannah Myles "Walking in Memphis" by Marc Cohn "Tubthumping" by Chumbawamba "Dragostea Din Tei" by O-Zone "I'll Be There For You" by The Rembrandts "Macarena" by Los Del Río "Jordan Belfort" by Wes Walker & Dyl "There She Goes" by The La's "Bi***" by Meredith Brooks "Dancing in the Moonlight" by King Harvest

Πηγή: Salon.com