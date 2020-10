Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμάται την προσφορά και το έργο της Μελίνας Μερκούρη.

«Σήμερα τιμούμε την Ελληνίδα πολιτικό και ηθοποιό Μελίνα Μερκούρη, που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια. Ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη χούντα. Όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έγινε πρωταθλήτρια της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού και δημιουργός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής πρωτεύουσας» αναφέρει η Επιτροπή στο Twitter.

Today we celebrate 🇬🇷 politician and actor Melina Mercouri, born 100 years ago.



She used her voice to stand against Greece’s fascist junta.



When democracy was restored, she became a champion of Greek art and culture, and a founder of the European Capital of Culture. #EUWomen pic.twitter.com/4XEBPTB5dU