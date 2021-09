Η ανατομία ενός εφιάλτη στο Grey's Anatomy φαίνεται ότι έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται… Πάτρικ Ντέμπσι σύμφωνα με ένα βιβλίο που περιγράφει το… δράμα στα παρασκήνια της δραματικής τηλεοπτικής σειράς.



Πρόκειται για το βιβλίο How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy («Πώς να Σώσεις μια Ζωή: Η Ιστορία του Grey's Anatomy, Εκ των Έσω») το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 80 πηγές από τη σειρά.



Ο λόγος του δράματος; Ο «ωραίος» πρωταγωνιστής Πάτρικ Ντέμπσι, ο οποίος ήταν στο σόου για 11 σεζόν πριν ο χαρακτήρας του Nτέρεκ Σέπαρντ (ΜακΝτρίμι) «πεθάνει» (ή μάλλον τον πεθάνουν).



Ο 55χρονος σήμερα ηθοποιός λέγεται ότι είχε συμπάθειες, αλλά άλλοι συντελεστές της σειράς αναφέρoυν ότι «τρομοκρατούσε» άλλους συντελεστές στα γυρίσματα.



Όπως θυμούνται: «Είχε αυτό το ‘μοχλό πίεσης στο πλατό όπου ήξερε ότι μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή και να τρομάξει τους ανθρώπους». «Υπήρχαν ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ήταν σεξουαλικό σε καμία περίπτωση. Είχε τρομοκρατήσει το σετ» είπε ο εκτελεστικός παραγωγός Τζέιμς Πάριοτ.

«Ορισμένα μέλη της διανομής είχαν μαζί του κάθε είδους Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ)» υποστήριξε. Σύμφωνα με πληροφορίες συγκρούστηκε με τη δημιουργό της σειράς Σόντα Ράιμς και τη συμπρωταγωνίστρια Έλεν Πομπέο.



«Το δίκτυο και το στούντιο κατέβηκαν (στα σετ) και είχαμε συνεδριάσεις μαζί τους. Νομίζω ότι μόλις είχε βαρεθεί το σόου. Δεν του άρεσε η ταλαιπωρία να έρχεται κάθε μέρα και να εργάζεται. Αυτός και η Σόντα ήταν στα μαχαίρια».



Αυτή η ένταση κορυφώθηκε στη σχέση του με την «τηλεοπτική αγαπημένη/μετέπειτα σύζυγο» Έλεν Πομπέο, η οποία «απογοητεύτηκε με τον Πάτρικ» και «θύμωσε που δεν δούλευε τόσο πολύ».



Στο τέλος η Ράιμς έστειλε τελεσίγραφο «ή αυτός ή εγώ» στο δίκτυο ABC.



O Πάριοτ ανέφερε ότι δημιουργήθηκαν πολλές εναλλακτικές ιστορίες για να παραμείνει στη σειρά ο Ντέμπσι. Αλλά το δίκτυο «τελικά αποφάσισε ότι η επιστροφή του θα ήταν πολύ σκληρή για τους άλλους ηθοποιούς».



Ο χαρακτήρας του, ο ΜακΝτρίμι, θα πέθαινε και αυτός θα επέστρεφε στη σειρά σε ένα… όνειρο το Νοέμβριο του 2020 .



«Η ερμηνεία του Πάτρικ Ντέμπσι διαμόρφωσε τον Ντέρεκ με ένα τρόπο που γνωρίζω ότι και οι δυο μας ελπίζουμε πως θα γίνει ένα σημαντικό παράδειγμα - χαρούμενη, θλιμμένη, ρομαντική, επώδυνη και πάντα αληθινή ερμηνεία» ήταν το... κατευόδιο της Σόντα Ράιμς.



Πηγή: dailymail.co.uk