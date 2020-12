Εξαγοράστηκαν τα δικαιώματα ολόκληρης της δισκογραφίας του Μπομπ Ντίλαν.

Η δισκογραφία που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει πολλά τραγούδια που έμειναν στην ιστορία της μουσικής, εξαγοράστηκε από την Universal Music Group.

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει τη χρηματική αξία της συμφωνίας, η μουσική του Ντίλαν εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από 200 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται 600 τραγούδια, από το ’60 -όπως το «Blowin’ in the Wind» και «The Times They Are a-Changin’»- έως και την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Ντίλαν «Rough and Rowdy Ways».

Ουσιαστικά, ο 79χρονος καλλιτέχνης «εξαργυρώνει» την εκτίναξη των δικαιωμάτων της μουσικής του. Η αξία των κομματιών και των ηχογραφήσεών του τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στα ύψη χάριν του streaming.

«Δεν είναι υπερβολικό να πει κάποιος ότι το τεράστιο αυτό έργο του έχει συγκεντρώσει αγάπη και θαυμασμό εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως» αναφέρει ο CEO της Universal, Lucian Grainge.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεκαετίες, ακόμη και αιώνες από τώρα, οι στίχοι και η μουσική του Μπομπ Ντίλαν θα συνεχίσουν να τραγουδούνται, να αναπαράγονται και να αγαπιούνται, παντού» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

1 / 5

Συνήθως, τα δικαιώματα των τραγουδιών δεν φέρνουν τόσα χρήματα όσο αυτά των ηχογραφήσεων. Ωστόσο, μπορούν -δυνητικά- να αποτελέσουν μία σταθερότερη πηγή εσόδων. Τα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο ραδιόφωνο, σε διαφημίσεις ή και σε ταινίες, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του ίδιου μέσου.

Σημειώνεται ότι ο Ντίλαν δεν έγραψε ποτέ ποπ τραγούδια -κανένα κομμάτι του δεν έχει φτάσει την κορυφή των charts- ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να διεκδικήσουν έναν «μακρύτερο» κατάλογο.

Το 2004, μάλιστα, το Rolling Stone συμπεριέλαβε 15 τραγούδια του στη λίστα με τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, βάζοντας μάλιστα στην κορυφή το «Like a Rolling Stone». Οι μόνοι που κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό τον εντυπωσιακό αριθμό ήταν οι Beatles.

Πηγή: CNN