H Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στα Αμερικανικά Βραβεία Μουσικής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Μάικροσοφτ Θίατερ του Λος Άντζελες, με την ηθοποιό Taraji P. Henson ως οικοδέσποινα και πραγματικά, ήταν πιο σέξι από ποτέ.

Η λατίνα σταρ φορώντας ένα μαύρο διάφανο αποκαλυπτικό κορμάκι ανέβηκε στην σκηνή μαζί με τον Mαλούμα για να ερμηνεύσουν το τραγούδι τους «Pa' Ti + Lonely»ν και με την αισθησιακή ερμηνεία της και τον απίστευτο χορό της έκλεψε την παράσταση.

Η 51χρονη λατίνα σταρ φρόντισε να δημοσιεύσει αρκετά στιγμιότυπα και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram - καταφέρνοντας να κάνει τους διαδικτυακούς της φίλους να παραμιλούν και να αποδείξει για ακόμη μια φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

There are no words. Only fire emojis.

