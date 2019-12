Την «πέταξαν» έξω από την εφαρμογή ραντεβού Bumble, την ηθοποιό Σάρον Στόουν, αφού ορισμένοι χρήστες ανάφεραν στους διαχειριστές της σελίδας τον λογαριασμό ως ψεύτικο.

Όπως έγραψε η ηθοποιός στο Twitter, άνοιξε τον λογαριασμό στην εφαρμογή, προς αναζήτηση ραντεβού, και όταν προσπάθησε να ξαναμπεί διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός της απενεργοποιήθηκε.

Η Στόουν, η οποία χώρισε τον συντάκτη της εφημερίδας Φιλ Μπρόνστεϊν το 2004, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η εφαρμογή κάνει διακρίσεις σε βάρος των διάσημων ηθοποιών.

"Γειά σου @bumble, με έχεις αποκλείσει.

Μην με κλείνετε έξω από την κυψέλη" πρόσθεσε η διάσημη ηθοποιός.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝