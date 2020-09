Την περασμένη Τρίτη, γνωστοποιήθηκε η νέα πρωτοβουλία των Όσκαρ και οι κανονισμοί που σύμφωνα με τους οποίους θα υπάρχουν νέα πρότυπα αντιπροσώπευσης εθνικοτήτων, φύλων, LGBTQ+ ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες για ταινίες που αναζητούν υποψηφιότητα για Καλύτερη Εικόνα. "Πρέπει να μεγαλώσει το άνοιγμα μας έτσι ώστε να ανακλά την πολυπολιτισμικότητα του παγκόσμιου πληθυσμού τόσο στη δημιουργία μιας ταινίας αλλά και στο κοινό που συνδέεται με αυτούς.

Σύμφωνα με το Must, η Ακαδημία έχει αφοσιωθεί στο να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα", τόνισαν πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ακαδημίας, David Rubin, μαζί με τη CEO, Dawn Hudson αναφερόμενοι στην πρωτοβουλία της διοργάνωσης. Και ενώ μάλλον η κίνηση αυτή έγινε για "καλό", το Hollywood ξεκίνησε να αντιδρά και η Ακαδημία πλέον κατηγορείται πως καταπνίγει την δημιουργικότητα.

«Ειλικρινά δεν θα ήθελα ποτέ να με προσλάβουν για αυτούς τους λόγους. Ποτέ,» έγραψε η ηθοποιός Justine Bateman. Αναφερόμενη στα όσα διαδραματίζονται η blogger ταινιών Sasha Stone, τόνισε: «Αν αυτή η αλλαγή δώσει μία ευκαιρία στους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, τότε μιλάμε για επιτυχία. Αλλά δεν συμφωνώ με το ότι θα υπάρξουν παραγωγές που θα απορριφθούν για βραβείο Όσκαρ επειδή δεν θα πληρούν τα κριτήρια».

Ο λόγος που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις είναι πως υπάρχει η πεποίθηση πως πλέον δεν θα επιτρέπεται στους σκηνοθέτες να διηγούνται τις ιστορίες που θέλουν και η λογοκρισία, θα είναι μάλλον μεγαλύτερη.

Honestly, I never want to be hired for these reasons. Ever. https://t.co/3572Awg0Ei — Justine Bateman (@JustineBateman) September 9, 2020

Don’t believe any hot-take that calls this affirmative action. These rules are such a LOW BAR if a film hasn’t met them it is doing nothing to represent this country and absolutely should not be Oscar-eligible. #OscarsSoWhite will be for the foreseeable future. https://t.co/7mFLOqWZ8J — AJ Christian (@drajchristian) September 9, 2020

According to the new Oscar rules the Lord of the Rings movies would never win a best film. #OscarsSoWhitehttps://t.co/XVYjVVIHn7 — Michael Portillo (@P0RT1LL0) September 10, 2020

Brilliant news 🥂



I’ve spent my life insisting film directors cast actors based on ethnicity, disability and diversity, NOT talent & ability



Will they finally listen to my word salad messages?



I hope so



👏🏼 #Diversity #OscarsSoWhite https://t.co/JsObJquaMF — Dr Duchess Moaning Markle (@SparkleMeghan) September 9, 2020

Πηγή: Must