Μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την εποχή που ηχογραφούσαν το Toxicity έκανε ο Serj Tankian με τον παραγωγό του άλμπουμ Rick Rubin. Οι δυο τους γύρισαν τον χρόνο πίσω στο 2000 και… ξέθαψαν μία χαρακτηριστική ιστορία που δείχνει τον πάθος με το οποίο αντιμετώπιζαν οι System of a Down τη μουσική τους σε κάθε της λεπτομέρεια.

Η ιστορία αφορά το τραγούδι Needles και πιο συγκεκριμένα τον στίχο «Pull the Tapeworm out of your ass».

«Αρχικά το ρεφρέν έλεγε Pull the tapeworm out of my ass» ανέφερε ο Tankian. «Στον Daron και τον Shavo δεν άρεσε όμως το σημείο που έλεγε My ass. Έλεγαν ότι δεν ακούγεται ωραίο και δείχνει ότι είμαστε ευάλωτοι. Τους απαντούσα ότι αυτό που προσπαθώ να πω είναι φιλοσοφικό. Βγάλε την αρνητικότητα από μέσα μου».

«Η μπάντα θα μπορούσε να διαλυθεί για εκείνη τη λέξη. Ήταν ακραίο αλλά δείχνει το πάθος που υπήρχε. Ήταν αληθινό και αυτό είναι φανταστικό. Το γεγονός ότι μία λέξη σε έναν αντικειμενικά κωμικό στίχο, είναι αρκετή για να προκαλέσει τη διάλυση μια μπάντας ή την απόρριψη ενός σπουδαίου τραγουδιού» πρόσθεσε ο Rick Rubin που παρακολουθούσε τη διαδικασία.

«Και το μόνο που έγινε τελικά ήταν να αλλάξουμε το My ass σε Your Ass και δεν υπήρχε πρόβλημα. Μετά κάποια στιγμή τραγουδάω Pull the tapeworm out of me και ήταν εντάξει με αυτό» συμπλήρωσε ο Serj Tankian για να καταλήξει: «Νομίζω ότι ήταν το metal attitude κόντρα στο non-metal attitude. Σε μένα αρέσει να δείχνω ευάλωτος στη μουσική μου. Δεν με πειράζει γιατί νομίζω ότι ως καλλιτέχνης είσαι ευάλωτος όπως και να χει. Είτε το δείχνεις είτε όχι. Αλλά το metal attitude λέει ΄όχι φίλε με τίποτα, είμαστε metal».

Το Toxicity των System of a Down, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του αιώνα που διανύουμε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνιας ζωής.

Πηγή: roxx