Κυριολεκτικά γάτα είναι ο Σταν, Brexit υποψήφιος για εκλογές του Δεκεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειου!

Απίστευτό ή όχι ο Πίτερ Κουκ από το Τσάτχαμ πριν από λίγες μέρες γνωστοποίησε πως ο γάτος του όντως κατεβαίνει στις βρετανικές εκλογές για την εκλογική περιφέρεια του Gillingham και του Rainham.

Όπως δηλώνει μάλιστα ο Πίτερ- για λογαριασμό του- ο Σταν είναι φανατικά πολέμιος του Brexit.

Αρχικά ήταν απλώς μια ιδέα για να κάνουμε πλάκα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης", δήλωσε ο Cook, προσθέτοντας πως πλέον ωστόσο η ιδέα έχει πάρει «σάρκα και οστά» σε σημείο που έχουμε μια γάτα να ετοιμάζεται για… εκλογικό μπρα ντε φερ εναντίον του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος.

Stan the cat to stand as Anti-#Brexit candidate in general election pic.twitter.com/aRToinDx5p