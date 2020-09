Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε εν όψει των εκλογών στις ΗΠΑ ρωτήθηκε και για την άποψή του για το βίντεο που έβγαλε ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, στο οποίο παρακινούσαν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν σοφά.

Αυτό ερμηνεύτηκε ως παρότρυνση για ψήφο στον εκλογικό αντίπαλο του Τραμπ Τζο Μπάιντεν.

Έτσι ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είμαι φαν της. Καλή τύχη στον Χάρι, γιατί θα τη χρειαστεί.»



Q: "Prince Harry and Meghan Markle chimed in on the U.S. election and essentially encouraged people to vote for Joe Biden. I wanted to get your reaction to that."



Trump: "I'm not a fan of hers... I wish a lot of luck to Harry -- because he's going to need it." pic.twitter.com/fSVnTifTqY