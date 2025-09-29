Στην τελική ευθεία μπαίνει από απόψε, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, το EXATHLON καθώς οι ομαδικοί αγώνες γίνονται ατομικοί! Πλέον δεν θα υπάρχουν Μπλε και Πορτοκαλί και ο κάθε αθλητής θα αγωνίζεται για την προσωπική του διάκριση.

Η αποχώρηση της Μαίης Εμμανουηλίδου μπορεί να επηρέασε τον Άρη Σοϊλέδη ωστόσο τα νέα δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους αθλητές. Νέοι κανόνες, νέες συνθήκες διαβίωσης και πολλά παρκούρ αλλάζουν την καθημερινότητά τους.

Ο πρώτος αγώνας που περιμένει τους αθλητές με τα νέα δεδομένα είναι αυτός του Πλεονεκτήματος. Ο άντρας και η γυναίκα που θα κερδίσουν σε αυτόν θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οπότε οι ίδιοι θέλουν.

Ο επόμενος αγώνας θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους και είναι ο Αγώνας Σπιτιού. Ένας αγώνας διαφορετικός από τους προηγούμενους. Δύο νικητές θα αναδειχθούν μέσα από αυτόν, ένας άντρας και μια γυναίκα. Είναι τα πρόσωπα που θα πρέπει να διαμορφώσουν τα νέα δεδομένα της συγκατοίκησης επιλέγοντας από πέντε συγκάτοικους για τη βίλα. Ποιοι θα μείνουν εκτός από αυτή τη νέα σύνθεση και πώς θα αντιδράσουν;

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.