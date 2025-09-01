Exathlon: To μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event ξεκίνησε - Όλα τα highlights

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event, έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στον ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Καράβας καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας το σύνθημα για μια σεζόν γεμάτη ένταση, πάθος και αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα!

Ο αγώνας για το “σπίτι”

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη αγωνίστηκαν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες. Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκίνησε με τον πρώτο αγώνα για το «Σπίτι» τους. Ποια ομάδα έκανε δικό της για μία εβδομάδα το σπίτι που παρέχει όλες τις ανέσεις και ποια έμεινε με τα απολύτως απαραίτητα;

Οι εντάσεις δεν έλειψαν, καθώς μια συζήτηση ανάμεσα στην Καρολίνα και τον Τάκη πυροδότησε αντιδράσεις και ανέβασε κατακόρυφα τη θερμοκρασία.

Ποια ομάδα κέρδισε τον “αγώνα Πλεονεκτήματος”;

Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τον αγώνα “Πλεονεκτήματος”. Ένα αγώνισμα το οποίο έδωσε στη νικητήρια ομάδα το δικαίωμα να αφαιρέσει δέκα δευτερόλεπτα από την εκκίνηση ορισμένων αντιπάλων! Μια νίκη που κατέκτησαν οι παίκτες της πορτοκαλί ομάδας.

Η διεκδίκηση για το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon είναι πολύ σημαντική αφού όποιος το έχει στην κατοχή του, αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την επόμενη μονομαχία… Ποιος θα τα καταφέρει;

