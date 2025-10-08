Μαίρη Πετεινάρη και Άρης Σοϊλέδης αποχώρησαν εχθές από το Exathlon έχοντας δώσει τον καλύτερό τους εαυτό στα συγκλονιστικά Play Outs. Απόψε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, όποιοι καταφέρουν να πάρουν τη νίκη στα Play Offs, περνάνε κατευθείαν στον τελικό!

Η απόφαση της Βίκυς Πετεινάρη, να δώσει το μετάλλιο της Μπλε ομάδας στην αδερφή της, προκάλεσε αναστάτωση στον πάγκο, καθώς ένα μετάλλιο, που είχε κερδίσει σε flag race η Στέλλα Ανδρεάδου, χρησιμοποιήθηκε εναντίον της. Ωστόσο, το μετάλλιο δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Η Μαίρη αποχώρησε συγκινημένη που θα άφηνε πίσω την αδελφή της λέγοντας: «Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Φεύγω γεμάτη. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα. Είναι απίστευτη εμπειρία πραγματικά. Δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει αν δεν το ζήσει.»

Συγκλονιστική ήταν και η μονομαχία ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και τον Ντάνιελ Νούρκα, με τον πρώτο να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια: «Ήταν πολύ μεγάλη η πίεση, ούτε όταν έπαιζα Ολυμπιακός – ΑΕΚ με 80.000 κόσμο δεν είχα νιώσει τόση πίεση! Μεγάλη μου τιμή που έπαιξα μαζί σας. Ξέρω ότι έχω κάνει τρεις φίλους για έξω. Περάσαμε φανταστικά, δέσαμε ωραία. Είμαι πολύ γεμάτος που έφτασα ως εδώ. Είχα να ανταγωνιστώ την ελίτ αυτών των παιχνιδιών και το λέω με μεγάλη σιγουριά. Δεν υπάρχουν καλύτεροι παίκτες από αυτούς τους τρεις εδώ. Φεύγω γεμάτος, έφτασα στην τετράδα σε ένα τόσο δύσκολο πρότζεκτ. Φεύγω με πολύ χαρά.»

Οι μάχες στα παρκούρ του ημιτελικού του Exathlon συνεχίζονται. Τα Play Offs που παίζονται απόψε είναι διαφορετικά. Όποιος καταφέρει να νικήσει θα προκριθεί κατευθείαν στον τελικό! Πρώτες θα αναμετρηθούν οι γυναίκες. Η Στέλλα Ανδρεάδου, η Δώρα Νικολή και η Βίκυ Πετεινάρη κατεβαίνουν στην αρένα έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Μία απρόοπτη εξέλιξη αλλάζει την ροή…

Μάχη σώμα με σώμα δίνουν ο Γιώργος Γκιουλέκας, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό. Ένα σκληρό ντέρμπι για γερά νεύρα που θα οδηγήσει δύο άντρες στα Play Outs!

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

