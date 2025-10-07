Exathlon: Οι μονομαχίες οδηγούν σε διπλή αποχώρηση

Τα χθεσινά Play Offs του Exathlon στον ΣΚΑΪ ήταν γεμάτα ανατροπές.
Οι αναμετρήσεις σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκαν στον πόντο και η ένταση χτύπησε κόκκινο. Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, τέσσερις αθλητές θα πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους στο Exathlon, στις μονομαχίες των Play Outs.
Η Στέλλα Ανδρεάδου και η Μαίρη Πετεινάρη είναι οι γυναίκες που θα βρεθούν αντιμέτωπες στο παρκούρ. Εχθές, η Στέλλα φάνηκε να επηρεάζεται αρκετά από την ήττα της και στο πλευρό της στάθηκε η Δώρα Νικολή. Αντίστοιχα, δίπλα στη Μαίρη βρίσκεται η αδελφή της Βίκυ. Ο αγώνας προμηνύεται ντέρμπι και οι χθεσινές ανατροπές απέδειξαν πως κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για την έκβαση των αγώνων.
Ο Ντάνιελ Νούρκα και ο Άρης Σοϊλέδης είναι οι άνδρες που θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους σε έναν αγώνα που κόβει την ανάσα. Η κούραση μπορεί να είναι μεγάλη για τους δύο αθλητές, όμως η θέλησή τους για παραμονή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
Δείτε το τρέιλερ:
Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.
Exathlon με τον Γιώργο Καράβα, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
