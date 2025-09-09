Μία νέα αγωνιστική εβδομάδα γεμάτη ανατροπές ξεκινά απόψε, στις 23.00, στις πίστες του Exathlon, στον ΣΚΑΪ. Νέα δεδομένα αναστατώνουν τις δύο ομάδες, λίγο πριν μπουν στις πίστες. Πορτοκαλί και Μπλε είναι έτοιμοι για τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις. Η νίκη είναι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους. Θα καταφέρουν να την κάνουν δική τους;

Δείτε trailer:

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην ομάδα που θα κυριαρχήσει στην πίστα. Μπλε και Πορτοκαλί μπαίνουν δυναμικά σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές. Ποια ομάδα θα καταφέρει να επικρατήσει;

Ο δεύτερος Αγώνας Σπιτιού είναι γεγονός. Οι Μπλε θέλουν να διατηρήσουν τις ανέσεις τους και οι Πορτοκαλί να ζήσουν την εμπειρία των επιπλέον παροχών, που θα τους προσφέρει μία νίκη. Ωστόσο, ένας νέος τραυματισμός στην Πορτοκαλί ομάδα παγώνει τον χρόνο...

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Πηγή: skai.gr

