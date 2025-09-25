Ένα χρήσιμο Μετάλλιο διαθέτει πλέον ο Φάνης Μπολέτσης, μετά τον χθεσινό Αγώνα στον οποίο τερμάτισε πρώτος. Ο πρώτος Αγώνας Ασφαλείας έληξε με νίκη των Μπλε. Στο νέο επεισόδιο του EXATHLON απόψε, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο Αγώνα Ασφαλείας, που θα καθορίσει εάν ο αθλητής που θα αποχωρήσει θα είναι γυναίκα.

Δείτε το trailer:

Πριν την έναρξη των αγώνων, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι οδηγούν τον Γιωρίκα Πιλίδη στην απόφαση να αποχωρήσει οικειοθελώς. Όλοι οι αθλητές επηρεάζονται από την αποχώρησή του…

Το αγώνισμα που θα κρίνει ποια ομάδα θα μείνει στη Βίλα δυσκολεύει ιδιαίτερα τους αθλητές. Μία ομάδα όμως θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά! Την ώρα του αγώνα, η εξέλιξη ενός ματσαρίσματος οδηγεί σε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους Μπλε και τους Πορτοκαλί. Ποιος διαμαρτύρεται για αντιαθλητική συμπεριφορά;

Στον δεύτερο Αγώνα Ασφαλείας «παίζεται» και το φύλο της αποχώρησης. Μία ενδεχόμενη δεύτερη ήττα των Πορτοκαλί θα φέρει υποψήφιες προς αποχώρηση τις γυναίκες ενώ μία ήττα των Μπλε θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν άνδρες υποψήφιοι. Η στάση του Τάκη Καραγκούνια προς την αντίπαλη ομάδα φέρνει νέες αναταραχές μεταξύ των δύο ομάδων.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

